Падение закупочных цен на молоко дошло до Урала

Аграрии Свердловской области крайне обеспокоены снижением закупочной цены на сырое молоко. Тенденция такова, что производить его становится не просто не выгодно, а неподъемно. Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Андрей Шориков, председатель СПК имени Жукова. Закупочные цены резко пошли вниз, при этом издержки растут – только платежи за электроэнергию с прошлого года выросли на 35%. Кроме того, растут цены на запчасти для сельскохозяйственной техники, ГСМ и т.д.

«Затраты и расходы растут, растёт себестоимость, а нас заставляют снижать отпускные цены на молоко. А на какие средства должны жить и существовать крестьяне?», – спрашивает Андрей Шориков. Если молочные заводы будут снижать цены и дальше, то производители сырого молока могут просто не выжить без дополнительной финансовой поддержки к уже существующей.

Эту же тему обсуждали на этой неделе в аграрном комитете областного заксобрания. Недавно назначенный министр агропрома и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова выслушала опасения сельхозпроизводителей и признала, что ситуация с молоком непростая. Задача, которая стоит сейчас перед министерством, сказала она, в том, чтобы сохранить для местных производителей хотя бы минимальную рентабельность, и чтобы они не ушли с рынка. Объем областной поддержки рассчитывается, исходя из средней себестоимости молока по региону, она сейчас официально составляет 25,08 рубля. «Но есть, конечно, и те, у кого и 28, и 29, и 30», – признала министр.

Председатель комитета заксо по АПК Михаил Копытов заявил, что уральцы потребляют недостаточно молока, и нужно стимулировать их пить его чаще – особенно детей. Такая программа планировалась, сказал он. Однако она до сих пор не запущена. Власти пытаются сохранять баланс между сельхозпроизводителями, переработчиками и торговыми сетями. При этом цены на молочные продукты на полках магазинов только растут. Литр молока в регионе сейчас стоит не меньше 80 рублей. Повлиять на цены региональные власти не могут.

Отметим, что проблема с закупочной ценой молока – не типично свердловская, это наблюдается по всей России. Неделю назад «Российская газета» писала, что происходящие с марта изменения на рынке сырого молока можно охарактеризовать как полноценный ценовой кризис. «До появления окончательных данных можно предварительно констатировать падение закупочных цен для отдельных хозяйств на 15-20 и более процентов. Наметившаяся в начале марта тенденция на снижение закупочных цен сохраняется. На начало марта минимальная цена сырого молока высшего сорта в Кировской области была 29,5 рубля, максимальная – 38,4. Хозяйства сообщали, что покупатели снизили цены на 5-6 рублей. Также переработчики сокращают объемы закупок, – сообщила корреспонденту «РГ» заместитель министра сельского хозяйства Кировской области Ирина Головкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»