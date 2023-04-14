российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 апреля 2023, 13:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Падение закупочных цен на молоко дошло до Урала

Аграрии Свердловской области крайне обеспокоены снижением закупочной цены на сырое молоко. Тенденция такова, что производить его становится не просто не выгодно, а неподъемно. Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Андрей Шориков, председатель СПК имени Жукова. Закупочные цены резко пошли вниз, при этом издержки растут – только платежи за электроэнергию с прошлого года выросли на 35%. Кроме того, растут цены на запчасти для сельскохозяйственной техники, ГСМ и т.д.

«Затраты и расходы растут, растёт себестоимость, а нас заставляют снижать отпускные цены на молоко. А на какие средства должны жить и существовать крестьяне?», – спрашивает Андрей Шориков. Если молочные заводы будут снижать цены и дальше, то производители сырого молока могут просто не выжить без дополнительной финансовой поддержки к уже существующей.

Эту же тему обсуждали на этой неделе в аграрном комитете областного заксобрания. Недавно назначенный министр агропрома и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова выслушала опасения сельхозпроизводителей и признала, что ситуация с молоком непростая. Задача, которая стоит сейчас перед министерством, сказала она, в том, чтобы сохранить для местных производителей хотя бы минимальную рентабельность, и чтобы они не ушли с рынка. Объем областной поддержки рассчитывается, исходя из средней себестоимости молока по региону, она сейчас официально составляет 25,08 рубля. «Но есть, конечно, и те, у кого и 28, и 29, и 30», – признала министр.

Председатель комитета заксо по АПК Михаил Копытов заявил, что уральцы потребляют недостаточно молока, и нужно стимулировать их пить его чаще – особенно детей. Такая программа планировалась, сказал он. Однако она до сих пор не запущена. Власти пытаются сохранять баланс между сельхозпроизводителями, переработчиками и торговыми сетями. При этом цены на молочные продукты на полках магазинов только растут. Литр молока в регионе сейчас стоит не меньше 80 рублей. Повлиять на цены региональные власти не могут.

Отметим, что проблема с закупочной ценой молока – не типично свердловская, это наблюдается по всей России. Неделю назад «Российская газета» писала, что происходящие с марта изменения на рынке сырого молока можно охарактеризовать как полноценный ценовой кризис. «До появления окончательных данных можно предварительно констатировать падение закупочных цен для отдельных хозяйств на 15-20 и более процентов. Наметившаяся в начале марта тенденция на снижение закупочных цен сохраняется. На начало марта минимальная цена сырого молока высшего сорта в Кировской области была 29,5 рубля, максимальная – 38,4. Хозяйства сообщали, что покупатели снизили цены на 5-6 рублей. Также переработчики сокращают объемы закупок, – сообщила корреспонденту «РГ» заместитель министра сельского хозяйства Кировской области Ирина Головкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,