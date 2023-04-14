В центре Екатеринбурга на выходные откроется пасхальная ярмарка

В Екатеринбурге в предстоящие выходные на площади 1905 года откроется пасхальная ярмарка. Торговые ряды будут работать 15 и 16 апреля с 9 до 17 часов.

На ярмарке можно купить куличи, испеченные по особым рецептам: с изюмом, корицей, цукатами, украшенные разнообразными посыпками. Также в лавках будет продаваться различная пасхальная продукция: формы для выпечки куличей, наборы для окрашивания яиц, корзинки, подставки и тарелки с атрибутикой праздника, мягкие игрушки – кролики и цыплята и много других домашних мелочей, создающих праздничную атмосферу. Традиционно на ярмарке будут торговать мясо , рыбой, овощами и молочной продукцией от местных производителей.

В понедельник, 17 апреля, на площади 1905 года снова заработает автомобильная парковка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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