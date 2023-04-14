ГК «КОРТРОС» получила награду за лучшее медиа рынка недвижимости

Группа компаний «КОРТРОС» победила в номинации «Лучшее медиа рынка недвижимости» престижной премии Move Realty Awards. Эксперты отрасли высоко отметили YouTube-канал девелопера.

«Канал компании плавно вплетается в общую комплексную работу с социальными сетями. Еженедельные видеорелизы – наша регулярная рубрика. Каждую неделю команда управления пресс-атташе ГК «КОРТРОС» выпускает дайджест новостей компании и рынка, тщательно отбирая самые интересные и актуальные новости. В каком-то смысле мы стали инициаторами нового тренда на рынке, так как ряд организаций решил делать свои дайджесты», – отметила директор управления пресс-атташе ГК «КОРТРОС» Ирина Опимах.

Еженедельные видеорелизы компании были запущены 2,5 года назад – в июне 2020 года.

В рейтинге соцсетей Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) «КОРТРОС» тоже занимает лидирующее место. В октябре 2022 года был проведен опрос, какими телеграм-каналами застройщики пользуются в своей работе. Телеграм-канал «КОРТРОС» вошел в этот список и стал единственным каналом девелопера среди отраслевых аккаунтов.

Добавим, что ГК «КОРТРОС» входит в топ-20 лучших организаций в области корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России. В Свердловской области ГК «КОРТРОС» представлен АО СЗ «РСГ-Академическое» – основным застройщиком Академического района г. Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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