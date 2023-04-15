Под Волчанском тепловоз сошел с рельсов (ФОТО)

На севере Свердловской области сошел с рельсов тепловоз. Инцидент произошел на путях необщего пользования на станции «Лесная Волчанка», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На место выехала следственно-оперативная группа и Серовский транспортный прокурор. Сейчас тепловоз ставят вновь на путь. Причины происшествия выясняются.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»