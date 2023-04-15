В Екатеринбурге обрушился потолок в жилой пятиэтажке (ФОТО)

В жилом доме на улице Свердлова в Екатеринбурге произошло обрушение деревянных перекрытий в квартире на пятом этаже. Потолочные балки рухнули около 2:30 сегодня ночью. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жилой дом не газифицирован, 1954 года постройки. По факту происшествия начата прокурорская проверка. Сейчас устанавливается, когда в доме последний раз проводили капитальный ремонт. Также надзорный орган выясняет, как выполняла работу управляющая компания, обслуживающая этот дом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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