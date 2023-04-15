На Урале машинисты электрички спасли женщину, упавшую на рельсы

В Свердловской области машинист электропоезда Евгений Третьяков и его помощник Орхан Гасымов предотвратили трагедию на железной дороге.

Как сообщает telegram-канал СвЖД, на одной из станций в пригороде Екатеринбурга женщина упала между платформой и рельсами и потеряла сознание. Локомотивная бригада подъезжающей электрички успела заметить ее. Евгений Третьяков немедленно остановил свой поезд, но по встречному пути к женщине мчался грузовой состав. Пока машинист по рации требовал остановить товарняк, его помощник побежал навстречу поезду, подавая сигналы. Наезда на человека удалось избежать. Женщину подняли с путей и оказали ей первую помощь. На ближайшей станции ей вызвали скорую помощь.

В пресс-службе СвЖД напомнили, что пассажирам не следует подходить к краю платформы, так как это может быть опасно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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