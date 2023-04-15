Благодатный огонь готовится вылететь в Екатеринбург

Сегодня, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Патриарх Иерусалима Феофил III вынес его из часовни, которая была постороннего внутри храма. Часовня была построена на месте, где более 2000 лет назад принял мученическую смерть, а после воскрес Иисус Христос.

В Екатеринбург Благодатный огонь прибудет сегодня в Пасхальную ночь. На Светлой седмице эту великую святыню сможет взять из своего приходского храма каждый верующий человек.

«Многие сотни лет Господь по своей милости посылает в Великую Субботу Благодатный Огонь, который сходит в храме Гроба Господня по молитвам Иерусалимского патриарха. Вот и сегодня, мы взяли частицу Святого Огня для того, чтобы принести его на уральскую землю. Каждый, кто зажгет свою лампаду от этого огня и принесет ее домой тем самым принесет и частицу Иерусалима, часть Святого Города», – сказал отец Максим Миняйло.

Организацией паломнической миссии занимался Фонд святой Екатерины.

«Схождение Огня – настоящее чудо. Сегодня наша паломническая миссия привезет лампады с Благодатным огнем в Екатеринбург, откуда он отправится к людям во все храмы и церкви Урала», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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