В Екатеринбург привезли Благодатный огонь

Вчера днем в Иерусалиме в храме Гроба Господня, который был построен над местом распятия и Воскрешения Иисуса Христа, произошло чудо схождения Благодатного Огня.

Благодатный Огонь – это главный символ победы жизни над смертью, Великая суббота – это день, когда верующие вспоминают сошествие Господа в ад ради избавления человечества от вечных мук за грехи.

Специальный борт, организованный Фондом святой Екатерины, уже доставил огонь на Урал. С самого утра православные верующие могут зажечь свечи в храмах и церквях по всей области, а в 16:00 в Свято-Троицком соборе состоится Пасхальный крестный ход.

Уже 20 лет в Иерусалим с паломнической миссией ездит настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. «Десять человек из нашей группы попали в Храм и увидели схождение Огня – для нас это огромная милость Божья. Мы этому бесконечно рады, – отметил отец Максим. – Иерусалимская церковь имеет огромное значение, потому что она зиждется на месте жизни, страдания и воскресения Иисуса Христа. Эта церковь основана на крови Христа, тогда как другие церкви были основаны на проповеди апостолов. Она является матерью всех православных церквей».

«Благодатный огонь – это свет Христов. «Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы» – это слова Священного писания, а дьявол – это источник тьмы, помрачения и страдания. Поэтому Господь являет себя как свет, как спасение для нас.

Огонь – это символ победы. Свет заполняет собой все, вытесняет тьму. Поэтому взяв этот огонь мы должны стараться, чтобы свет добрых дел, веры, любви вытеснял всякое зло», – добавил отец Максим.

Екатеринбург, Елена Васильева

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