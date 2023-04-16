Часовне святой Екатерины передали икону, которая тысячи раз облетела Землю

16 апреля в Екатеринбурге по благословлению владыки Евгения российский космонавт-испытатель Олег Артемьев награжден медалью святой великомученицы Екатерины. Медаль вручили во время Пасхального крестного хода. После этого в дар часовне покровительницы города святой Екатерины была передана икона, которая тысячи раз облетела Землю.

«С этой иконой святой Екатерины Олег Артемьев несколько тысяч раз облетел вокруг Земли за шесть месяцев. Она была у него в космической келье, она практически выходила в открытый космос, и это такое было благословение для тех, кто находился на орбите, для наших соотечественников и для иностранных граждан. Никаких происшествий не происходило по благословению святой великомученицы Екатерины», – рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Космонавт передал икону храму-часовне святой Екатерины, которая была построена 25 лет назад. Теперь икона будет хранится в самом центре столицы Урала.

Напомним, екатеринбуржец Олег Артемьев трижды был в космических экспедициях, в сумме провел на орбите 560 дней и восемь раз выходил в открытый космос.

Екатеринбург, Елена Васильева

Космонавт Олег Артемьев делал с собой икону на МКС Теперь икона будет храниться в часовне святой Екатерины Часовня святой Екатерины и крестный ход

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