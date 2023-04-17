Свердловской области пообещали снег в конце апреля

После нескольких жарких дней в апреле на Урал пришло похолодание. Синоптики обещают, что в ближайшие дни весна по-прежнему будет холодной, а к концу недели возможен снег.

«В течение новой недели температура воздуха постепенно повысится на 5-7°. Из-за преобладания северо-западных воздушных потоков значительного нарастания тепла не произойдет. Температура воздуха в первой половине недели ночью -1…-6 °C, днем +6…+11, на севере Свердловской области +3…+7°. Во второй половине недели, 21-23 апреля, ночью ожидается -3…+2 °C, днем +8…+13. Осадки (небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом) вероятны в начале и конце недели», – прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. По предварительным прогнозам, потепление возможно в последние пять дней апреля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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