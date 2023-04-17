Уральский застройщик запустил рекламу с дьяволом (СКРИН)

Уральский застройщик Prinzip запустил рекламу своего флагманского проекта, жилого комплекса «Ленина, 8», с дьяволом. Примечательно, что пост в запрещенной социальной сети авторы публикации разместили в Страстную пятницу. Жители элитной новостройки в центре города обратились с просьбой к застройщику изменить формулировки, показавшиеся им неэтичными и неуместными, с учетом дат, однако просьба не была удовлетворена.

Православная активистка, сотрудница Музея святости Оксана Иванова прокомментировала «Новому Дню» смысл публикации с точки зрения христианской культуры. «В Страстную пятницу застройщик вовсе не всуе, а официально в установочном тексте поминает дьявола. В этот день о его мрачной и исключительно деструктивной роли в истории вспоминали и на богослужениях в православных храмах. Примерно такая же мрачная и деструктивная роль в истории Екатеринбурга отводится и искренне любящим дьявола застройщикам. Эти ненасытные чудовища лишили нас исторического центра, исторических кварталов, а теперь претендуют и вовсе убить понятия чистоты, красоты, творчества, любви и гармонии. В чистом виде богоборческая деятельность, и уже далеко не в деталях, а вполне открыто и, увы, при поддержке сильных мира сего. И, тем не менее, Христос воскрес, а значит, есть надежда и на то, что городская застройка вернется к соразмерным человеку и его душе нормам», – прокомментировала Иванова.

Отметим, что застройщик закрыл комментарии под публикацией, о которой идет речь. Под остальными постами можно оставить мнение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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