С мая приносить пенсию будет только «Почта России»

Изменился закон о доставке пенсий и пособий на дом. С 1 мая этого года приносить деньги будут только сотрудники «Почты России». Сторонние организации больше этим заниматься не будут.

«При доставке пенсии на дом работники «Почты России» одновременно с выдачей денег могут принимать у жителей платежи (оплата услуг ЖКХ, электроэнергии и услуг связи). Почтальоны также доставляют товары первой необходимости и продукты питания, что особенно актуально для пожилых и маломобильных людей», – отметили в пресс-службе «Почты России».

В Свердловской области работала 21 альтернативная компания по доставке пенсий и пособий. Например, в Ревде и Дегтярске этим занималось ООО «Курьер». «Пенсию будут носить в те же самые даты, с 3 по 24 число месяца (а возможно, даже те же самые люди – потому что, насколько я знаю, сотрудникам «Курьера» предложено перейти в штат почты). В праздничные дни – заранее, как это и было. Заявления для этого подавать не нужно. Но если вы хотите изменить способ доставки пенсии или пособия – то есть получать их через банк, тогда нужно подать заявление», – прокомментировала Наталья Губанова, руководитель клиентской службы отделения Социального фонда по Свердловской области в Ревде для «Ревда-инфо».

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»