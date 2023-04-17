В Качканаре будут судить мужчину, который пытался сжечь бывшую жену и троих детей

В Качканаре под суд пойдет местный житель, который поджег квартиру с бывшей женой и детьми внутри.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области,28 июля 2022 года днем загорелась квартира в Качканаре. Следствие полагает, что мужчина 1995 года рождения облил горючей жидкостью входную дверь квартиры, зная, что внутри его бывшая жена и трое детей: 2, 5 и 7 лет. Он убедился, что огонь разгорелся и ушел. По счастью, спасатели и жильцы дома успели потушить пламя.

Жителя Качканара будут судить по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом). Обвиняемый свою вину не признал. Дело с обвинительным заключением ушло в суд.

Качканар, Марина Иванова

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