Клещи проснулись в 48 свердловских муниципалитетах

В Свердловской области растет число пострадавших от укусов клещей – на сегодняшний день их уже 489. Треть случаев приходится на Екатеринбург – 163. В Каменске-Уральском зарегистрировано 58 случаев, в Первоуральске – 16, в Нижнем Тагиле – 15, в Артемовском городском округе – 13, в Ревде – 11. В целом активность клещей зафиксирована в 48 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За минувшую неделю был госпитализирован один человек с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». Это мужчина из Березовского округа, который не был привит. С подозрением на клещевой иксодовой боррелиоз в больницах находятся три человека.

В ведомстве отметили, что в регионе акарицидная обработка проведена на территории общей площадью 129 гектаров. Это всего 1,1% от запланированных на весну работ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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