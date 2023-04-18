На предприятиях УГМК внедряется проект краткосрочного планирования подземных горных работ

На предприятиях горнопромышленного комплекса внедряется проект краткосрочного планирования подземных горных работ. В прошлом году на конференции «УГМК-ТЕХНО» в рамках данного проекта младшим научным сотрудником лаборатории геотехнологии и горных технологических процессов отдела горной науки АО «Уралмеханобр» Анатолием Кульминским был предложен ряд технологических решений.

В работе был рассмотрен процесс краткосрочного планирования подземных горных работ с использованием современных программных комплексов, которые позволяют оперативно оценить влияние каждого отдельно взятого процесса на всю технологическую цепочку в целом, выявить слабые звенья, произвести корректировку производительности и продолжительности технологических операций. Кроме того, в задачах стоит в максимально сжатые сроки просчитать последствия этих изменений на общей производственной картине.

По словам автора работы, с помощью современного программного обеспечения процесс планирования горных работ существенно упрощается, а эффективность и правдоподобность составляемых циклограмм технологических процессов становится на порядок выше.

«Конференция «УГМК-ТЕХНО» в моей научной практике далеко не первая, – отметил младший научный сотрудник отдела горной науки АО «Уралмеханобр» Анатолий Кульминский. – Мне есть с чем сравнивать, ведь я в прошлом году окончил Горный университет и не раз принимал участие в подобных мероприятиях. Уровень организации «УГМК-ТЕХНО» очень высокий. На конференции было много молодых ученых из разных уголков страны, члены экспертных комиссий подобраны профессионально. Плюс ко всему опыт публичного выступления и общения с коллегами однозначно дал толчок для дальнейшего развития в профессиональной сфере».

Напомним, что конференция «УГМК-ТЕХНО», организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, прошедшая впервые в 2022 году, сразу зарекомендовала себя как одна из крупнейших отраслевых конференций в России. Она стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.

В 2023 году «УГМК-ТЕХНО» пройдет в сентябре и будет состоять из двух этапов – молодежного и экспертного. В молодежном этапе примут участие молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей.

Предложенная организаторами конференции тематика работ самая разнообразная – повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

Чтобы стать участником молодежного этапа «УГМК-ТЕХНО», необходимо пройти регистрацию на сайте конференции и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад.

Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших отраслевых практик и инноваций. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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