На Уралмаше пожилая автомобилистка на пешеходном переходе сбила ребенка (ФОТО)

В Екатеринбурге пятилетняя девочка попала под машину: 69-летняя автомобилистка не заметила ребенка на пешеходном переходе.

Как рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла сегодня около 8 часов утра напротив дома № 100 на ул. Бакинских Комиссаров. По предварительной информации, «Лада Гранта» ехала по улице Восстания и поворачивала на Бакинских Комиссаров, дорога пересекает пешеходный переход, по которому шли мама с пятилетней девочкой. Пешеходам горел зеленый.

В результате наезда девочка получила травмы головы и шеи. Ее мама рассказала, что они шли в детский сад, ребенок ехал на детском транспорте, но перед переходом спешился. Дорогу они переходили на разрешающий сигнал светофора. Водитель легковушки в свою очередь пояснила, что не заметила пешеходов.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортным средством и строго соблюдать правила дорожного движения. Автоинспекторы напоминают, что при проезде перекрестков необходимо снизить скорость, при повороте налево или направо водители обязаны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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