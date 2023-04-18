В Екатеринбурге пройдет первый Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству

Екатеринбург впервые в этом году примет два крупнейших мероприятия в сфере индустрии красоты.

27 октября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» состоится чемпионат России по парикмахерскому искусству, на котором представят свои работы более 300 лучших мастеров из 30 городов страны. «Чтобы понимать уровень этого события, достаточно сказать, что чемпионат России по парикмахерскому искусству за 28 лет никогда дальше Москвы не уезжал. А 29-й чемпионат состоится в Екатеринбурге, что повышает престиж нашего города», – сообщил председатель комитета бытового рынка мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев, выступая сегодня на заседании профильной комиссии городской думы.

28 октября Екатеринбург примет первый Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Соревнование бьюти-мастеров пройдет также в выставочном центре. Городская администрация уже получила подтверждение об участии от стилистов из Ирана, Китая, Монголии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Турции.

По словам Афанасьева, проведение таких событий в сфере моды и красоты повышает профессиональный уровень городских предприятий, а также способствует притоку туристов в Екатеринбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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