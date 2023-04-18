Депутаты заксо делегировали коллегу в Молодежный парламент при Госдуме

В заксобрании Свердловской области выбрали депутата, который будет представлять регион в Молодежном парламенте при Государственной думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал 32-летний единоросс Сергей Карякин, который больше известен благодаря своей спортивной карьере. Так, с 2014 года Карякин участвовал в ралли «Дакар», в 2017 году завоевал золотую медаль в зачете Quad (квадроциклы). Избран депутатом заксо в сентябре 2021 года.

Отметим, принцип формирования Молодежного парламента при Госдуме в этом году изменился. Теперь он будет состоять из 292 человек: 89 депутатов – от законодательных собраний субъектов, 89 муниципальных депутатов, 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов, остальные – от парламентских партий. Членам МП должно быть не больше 35 лет. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин говорил, что предпочтение должно отдаваться участникам СВО. Однако в свердловском заксо их нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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