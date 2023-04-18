Заканчиваются съемки проекта #ЧерныеНожи

На Урале заканчиваются съемки видеопроекта #Черныеножи об Уральском добровольческом танковом корпусе. Серию документальных роликов при поддержке АНО «ИРИ» подготовила съемочная группа РИА «Новый День». В проекте 20 эпизодов, которые рассказывают о создании, боевом пути, подвигах и буднях добровольческого корпуса.

Черныеножи. Тизер

Съемки многосерийного фильма об уральских танкистах проходили в разных городах Свердловской и Челябинской областей: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Асбесте, Дегтярске, Златоусте, Миассе. Декорациями для съемок выступали и «поля сражений», где проходили реконструкции боев, и знаменитые промышленные предприятия Урала, и даже залы Екатеринбургского театра оперы и балета и Уральской государственной консерватории.

В подготовке эпизодов принимали участие историки, студенты, кадровые военные, байкеры мотоклуба «Черные ножи», реконструкторы, заводчане, в том числе представители УралВагонЗавода, Златоустовской оружейной фабрики. Историю УДТК рассказывают, в основном, молодые эксперты в своих областях – те, кто говорят с аудиторией социальных сетей на понятном им языке, а хронометраж роликов подобран таким образом, чтобы заинтересовать, но не перегрузить зрителей, основу которых составляют молодые россияне.

«В проекте, кроме известных моментов из истории УДТК, мы рассказываем и факты менее очевидные. Есть даже романтическая линия – о браках, которые заключались на передовой. Снята серия проекта о детях УДТК или «сынках», как их называли уральцы. Один эпизод посвящен женщинам, воевавшим в составе УДТК и служивших при нем. Каждая серия проекта длится, в среднем, пять минут, поэтому материал, хоть и насыщен фактами из истории, легко и с интересом смотрится», – говорит руководитель проекта Мария Базунова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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