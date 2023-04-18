Якушев провел в Екатеринбурге совещание с руководителями филиалов ВГТРК УрФО

Полпред Владимир Якушев провел сегодня в Екатеринбурге на площадке ГТРК «Урал» встречу с руководителями региональных филиалов ВГТРК, входящих в Уральский федеральный округ. В ней приняли участие заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов (по ВКС из Москвы), директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина, директор ГТРК «Курган» Иван Белых, директор ГТРК «Регион-Тюмень» Виктория Борецкая, директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко, директор ГТРК «Югория» Наталья Анкуд, директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин.

Полпред подчеркнул, что 2022 год был сложным, наполненным новыми вызовами и драматичными событиями. Среди тем, которые вышли на первый план: специальная военная операция, обеспечение технологического суверенитета, преодоление последствий санкционного давления и другие. У людей было много вопросов о том, как эта ситуация отразиться на работе предприятий, на их жизни. Филиалы ГТРК, по словам Якушева, оперативно доносили информацию, сработали эффективно и профессионально. «В регионах Уральского федерального округа по уровню доверия телевидение остаётся на первом месте как самый авторитетный источник информации. Владимир Якушев акцентировал, что в этом, безусловно, заслуга коллективов телерадиокомпаний Уральского федерального округа», – говорится в пресс-релизе полпредства.

«В текущем году стоят не менее масштабные задачи. Продолжается специальная военная операция. Идёт работа по наращиванию технологического суверенитета. И для медиа это тоже сложное, но, безусловно, интересное время: нужно быстро принимать решения и быстро реагировать на многие вызовы», – высказал свое мнение Владимир Якушев.

Рифат Сабитов подчеркнул, что поддержка региональных ГТРК со стороны полпредства очень важна. Каждый филиал активно реагирует на федеральную новостную повестку, профессионально отражая особенности жизни в регионах.

«Бытует мнение, что телевидение умирает. Но эти слухи преждевременны, эра интернета наступила, но это две параллельные дороги, по которым мы движемся. Они друг друга дополняют», – отметил заместитель генерального директора ВГТРК.

Ирина Щукина рассказала о совместном проекте с Уральским федеральным университетом по подготовке студентов-журналистов на базовой кафедре телевидения и новых медиа.

«Этот проект мы начали реализовывать с 2019 года. Студенты отрабатывают практические навыки непосредственно на ГТРК «Урал». Благодаря чему после окончания бакалавриата они будут уже готовыми специалистами, способными работать по широкому спектру творческих специальностей», – подчеркнула Ирина Щукина.

Полпред одобрил реализацию этого проекта и предложил руководителям СМИ из других регионов в случае потребности в кадрах обратить внимание на будущих выпускников кафедры ТВ и новых медиа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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