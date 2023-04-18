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Вторник, 18 апреля 2023, 17:51 мск

Новости Екатеринбург

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Фонтаны в Екатеринбурге запустят к 1 мая

В Екатеринбурге 1 мая откроется сезон фонтанов. Как сообщил глава города Алексей Орлов, к празднованию Первомая заработает «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника Попову и в сквере за оперным театром. Также откроется фонтан в микрорайоне Ботаника на бульваре архитектора Малахова.


Музыкальный фонтан в Историческом сквере откроется только в середине августа. Сейчас он проходит масштабное обновление и будет готов ко Дню города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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