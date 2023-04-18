Фонтаны в Екатеринбурге запустят к 1 мая

В Екатеринбурге 1 мая откроется сезон фонтанов. Как сообщил глава города Алексей Орлов, к празднованию Первомая заработает «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника Попову и в сквере за оперным театром. Также откроется фонтан в микрорайоне Ботаника на бульваре архитектора Малахова.



Музыкальный фонтан в Историческом сквере откроется только в середине августа. Сейчас он проходит масштабное обновление и будет готов ко Дню города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»