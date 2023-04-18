Куйвашев назначил нового куратора работы мировых судей

В Свердловской области назначен новый директор регионального департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

Как сообщили в ДИПе, им стал Алексей Намятов, который до настоящего времени занимал должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства Свердловской области. В правительстве региона он работает с 2012 года. Еще раньше – занимал различные должности в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Прежний руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина в этом году перешла в областное министерство физкультуры и спорта, где занимает пост замминистра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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