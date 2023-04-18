Природный пожар под Березовским оперативно потушили

Специалисты Уральской авиабазы и сотрудники МЧС быстро потушили природный пожар в районе «Тропы здоровья» в Березовском лесничестве.

В ДИПе уточнили, что площадь возгорания составила 0,2 гектара. В тушении пожара было задействовано восемь человек и три единицы спецтехники: трактор, пожарная машина и малый лесопатрульный комплекс. Чтобы не допустить распространение огня, специалисты окопали очаг возгорания и пролили участки тлеющей лесной подстилки водой.

Ранее глава Березовского Евгений Писцов сообщил, что пожар возник по вине местных жителей. «Лес – как порох. Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончится плохими последствиями», – написал мэр в своем телеграм-канале.

С начала года в Свердловской области произошло уже 67 природных пожаров, из них 56 – по вине людей.

Березовский, Елена Владимирова

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