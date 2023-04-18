В Екатеринбурге установят новые светофоры и световые «зебры»

Мэрия Екатеринбурга в 2023 году планирует установить еще несколько светофоров на нерегулируемых перекрестках, а также продолжит внедрять инновации на пешеходных переходах.

Как сообщил заместитель председателя транспортного комитета Сергей Яскевич в городской думе, два светофора появятся на перекрестках Латвийская – Хвойная (микрорайон Компрессорный) и Энтузиастов – Таганская (Эльмаш). Если после корректировки городского бюджета появится дополнительное финансирование, также будет обустроен безопасный переход со светофором на пересечении улиц Проезжая – Приисковая возле храма в честь Святой Троицы на Шарташе. На это требуется порядка 5-6 миллионов рублей, отметил чиновник.

Помимо этого, в городе установят четыре мигающих желтых светофора по следующим адресам:

– ул. Проезжая, 63 (Шарташ);

– ул. Фрезеровщиков, 5 (Эльмаш);

– Золотистый бульвар, 9 (микрорайон Солнечный);

– дублер улицы Ангарской (микрорайон Сортировка).

За счет средств муниципальной программы в Екатеринбурге также будет оборудовано шесть «лежачих полицейских» по адресам:

– ул. Мира, 36 (Втузгородок);

– Золотистый бульвар, 9 (рядом с детским садом «Солнечный лучик»);

– ул. Мамина-Сибиряка, 126 (возле городского зоопарка);

– ул. Баумана, 2 (Эльмаш);

– ул.Крестинского, 57 (Ботаника).

В планах мэрии также ремонт 27 светофоров, установка 2100 дорожных знаков и нанесение 268 тысяч кв.м. дорожной разметки на улицах города.

Сергей Яскевич отметил, что в этом году сократилось финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем, на все мероприятия выделено 95 миллионов рублей. Впрочем, в мэрии пробуют и другие инновационные решения для организации дорожного движения. Так, в городе установлены проекционные световые пешеходные «зебры» на улице Степана Разина возле гимназии №120 и на перекрестке улиц Никонова и Царской. В ближайшее время световой переход появится на улице Амундсена. Работы финансируются за счет производителя оборудования в рамках пилотного проекта.

Также на перекрестках Белинского – Большакова, Белинского – Чапаева и Розы Люксембург – Куйбышева стойки светофоров дополнят светодиодной лентой, которая будет дублировать сигналы. Как рассчитывают в мэрии, столбы, загорающиеся красным и зеленым светом, будут больше обращать на себя внимание пешеходов и автомобилистов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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