На Урале банкротят завод по производству боеприпасов

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве оборонного Верхнетуринского машиностроительного завода. О своих претензиях заявило ООО «ГУП «Бисер», магазин спецодежды из Иваново. Сумма долга – 1,3 миллиона рублей. Поставщик уже судился с предприятием из-за этого долга, суд был выигран в июле 2022 года. Но, очевидно, платеж так и не поступил.

Последние шесть лет завод регулярно получает иски о банкротстве, кредиторы подавали заявление уже 16 раз. Исков с требованием взыскать деньги за поставленные товары или ресурсы – еще больше. С начала этого года в суд подали шесть компаний, которым задолжал ВТМЗ. По данным системы «Контур-Фокус», за последний год оборонное предприятие проиграло 18 исков на 51 миллион рублей, 12 дел еще рассматриваются.

Верхнетуринский машиностроительный завод – «дочка» Ростеха, градообразующее предприятие Верхней Туры, занимается производством снарядов и боеприпасов. Завод был построен еще 300 лет назад и является одним из старейших на Урале. В марте этого года он попал по украинские санкции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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