Бутылки, покрышки и электросамокаты – что находят в Исети (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит ежегодная чистка реки Исети. Председатель комитета экологии и природопользования Артур Зиганшин рассказал «Новому Дню», что ежегодно на работы выделяется порядка 2,5 млн рублей. Из реки каждый год достают около 30 тонн мусора. Обычно это старые покрышки, стеклянные и пластиковые бутылки, одежда, обувь, иногда мебель и ветки деревьев. Теперь новая тенденция: в реке начали находить электросамокаты, которые сдают в аренду.

Общая протяженность территории уборки – 27 километров. Кроме весенней уборки подрядная организация будет работать по разовым заявкам, которые формируются комитетом по экологии и природопользованию администрации города. Либо по заявкам населения, либо по заявкам инспекции охраны окружающей среды.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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