В Екатеринбурге состоялся спецпоказ нового художественного фильма «Русский крест»

В Екатеринбурге состоялся специальный показ нового художественного фильма «Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова. Мероприятие собрало 1800 зрителей.

«Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. На фоне распада советского государства, экономического и идейного кризиса 1990-х, умирания русской деревни герой переживает личную драму, связанную с идейной катастрофой всего народа в эпоху перемен 30-летней давности, трагедией «народа-богоносца, лишенного божества». Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Фильм «Русский крест» – одно из немногих в современном кинематографе обращений к теме православия (из наиболее ярких примеров – «Остров» Павла Лунгина, «Монах и бес» Николая Досталя). При этом «Русский крест» уникален в жанровом плане. Авторы сохранили поэму в качестве основы сценария и непривычного для кинематографа выразительного средства. Поэзия здесь – самостоятельное действующее лицо, живая ткань фильма.

«С одной стороны, снимать фильм по стихам – это непросто, это риск, это эксперимент. С другой стороны – сама поэма, поэтически-повествовательный строй произведения Николая Мельникова настолько мелодичен, настолько понятен, настолько приятен ухо, что, я надеюсь, этот барьер преодолевается зрителем достаточно быстро, и мы просто погружаемся в историю, которая сама по себе ценна и важна для нас», – рассказал о своей творческой задумке зрителям режиссер фильма Эдуард Бояков.

В главных ролях снялись известные и любимые зрителями актеры: Михаил Пореченков («Ликвидация», «Белая гвардия», «Поддубный»), Полина Чернышова («Тихий Дон», «Легенда о Коловрате», «Красный призрак»), Юрий Кузнецов («Холодное лето 1953-го», «Улицы разбитых фонарей», «Остров»).

«С Божьей помощью мы все это сделали, поэтому каких-то подводных течений не было – была планомерная работа под чутким руководством Эдуарда Боякова, и у нас все получилось, – рассказывает Михаил Пореченков. – Я такой же странник на пути в небесный Иерусалим, как мой герой, поэтому так же, как он, переживаю, ищу себя, ищу в себе Бога».

Сюжет, операторская работа, самобытная музыкальная линия точно соответствуют пристрастиям современного зрителя к зрелищному, динамичному кино. Однако сказовая стилистика, притчевость повествования выводят фильм на уровень художественного обобщения, характерный для эпоса.

Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.

Поэма Николая Мельникова «Русский крест», благодаря народному «стихийному» отклику, получила распространение «из уст в уста» среди православных христиан России. В то же время произведение, которое знают наизусть тысячи людей, оставалось неизвестным для официального культурного мейнстрима.

«Для меня в этом фильме самое главное – текст, – подчеркнул генеральный продюсер картины Игорь Кудряшкин. – Это гениальная поэма. Несмотря на то, что она написана в 1996 году совсем в других реалиях, тем не менее, суть осталась та же самая. Для меня главный герой – воплощение русского человека, и Николай Мельников показал нам направление, в котором надо идти. С моей точки зрения – это строительство, воссоздание, реконструкция храмов, и рядом с ними – православная община как основа созидания».

Оператором картины выступил Максим Осадчий, снявший такие фильмы, как «9 рота», «Сталинград», «Дуэлянт», «Легенда о Коловрате.

В фильме звучит музыка Тихона Хренникова-младшего и группы LAVRA (Варвара Котова, Сергей Калачев, Василий Поспелов).

«Это народный фильм, фильм для всей семьи, – уверен продюсер Вадим Горяинов. – Он интересен и старшему поколению, и совсем молодым людям».

Авторам удалось создать картину, рассчитанную на самую широкую аудиторию. Все события фильма «Русский крест» остро актуальны для настоящего времени, практически документальны. Преодоление тяжёлого «наследия» 1990-х – как раз то, чем занята современная Россия.

Символично, что в общероссийский прокат фильм «Русский крест» вышел в праздник Светлой Пасхи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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