Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в 4 этапа (ГРАФИК)

Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании составили график гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.

Как сообщает пресс-служба ЕТК, опрессовки пройдут в четыре этапа:

– первый – с 16 по 19 мая;

– второй – с 6 по 9 июня;

– третий – с 18 по 21 июля;

– четвертый – с 8 по 11 августа.

Испытания трубопроводов проведут без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

А вот на тепловых станциях летом пройдет комплекс ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования выполнить невозможно. На Среднеуральской ГРЭС они пройдут с 17 по 30 августа; на Ново-Свердловской ТЭЦ – с 2 по 16 августа.

В ЕТК отмечают, что по возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники, и тогда горячая вода не исчезнет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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