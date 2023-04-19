Мэр стал отличником на «Тотальном диктанте» в городе, где пять лет не было «пятерок»

На Урале в городе Сухой Лог впервые за пять лет появились отличники на акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Одним из трех человек, кто сумел справиться с текстом, оказался мэр города Рафаил Мингалимов, прежде трудившийся в администрации Заречного. Также без ошибок диктант написали две местные жительницы – Елена Рачева и Надежда Шилова. Напомним, автором текста для акции в 2023 году стал российский писатель и журналист Василий Авченко, финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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