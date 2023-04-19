В мэрии объяснили, почему не могут разом отловить всех собак. Дело не в деньгах

В администрации Екатеринбурга объяснили, почему ежегодно выделяют деньги на отлов только 700-800 бродячих собак, хотя их на самом деле в разы больше. Оказалось, что дело даже не в деньгах.

Как пояснил «Новому Дню» глава комитета по экологии мэрии города Артур Зиганшин, екатеринбургский приют позволяет одновременно содержать только 100 собак, поэтому даже если выловить всех сразу, их просто будет некуда деть. «Необходимо строить порядка 5-6 межмуниципальных приютов, и только тогда мы сможем закрыть потребность в содержании собак. Нужен баланс – сколько мы можем содержать собак. Смысл увеличивать финансирование и отлов, если мы не сможем содержать больше?» – пояснил он.

По словам Зиганшина, в прошлом году свои соображения по поводу строительства приютов мэрия отправила в правительство области, правда, пока вопрос не решен. Добавим, по данным комитета по экологии, уже пробирковано примерно 2,5 тысячи собак – это те, что были выловлены, вакцинированы, стерилизованы и после осмотра комиссией выпущены обратно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Влад Тринько

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