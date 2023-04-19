Сын депутата Госдумы тоже решил стать депутатом

Сын депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских, 33-летний Александр, заявился на праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга. Для выдвижения Альшевских-младший выбрал одномандатный округ № 8 в Железнодорожном районе.

«Приветствую стремление быть полезным», – прокомментировал его решение в своем телеграм-канале Альшевских-старший. По информации на сайте праймериз, Александр Альшевских закончил УрГЮА, работает в частной охранной организации заместителем директора по правовым вопросам. В 2018 году сын депутата уже пытался участвовать в выборах в ЕГД, но проиграл голосование в округе № 5 вице-спикеру Виктору Тестову.

Напомним, карьера Альшевских-отца тоже начиналась в городской думе. Ее депутатом он был с марта 2001 по март 2004 года – от партии «Единство» (будущая «Единая Россия»). Затем, в марте 2004 года, он был избран депутатом Палаты представителей заксобрания Свердловской области. В 2006 году Андрей Альшевских вступил в КПРФ и состоял в ней до 2016 года, после чего снова примкнул к ЕР. С 2016 года – депутат Госдумы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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