Под Сысертью полыхают частные дома и надворные постройки (ФОТО)

В селе Щелкун под Сысертью горят два частных дома и надворные постройки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался в 12:00.

Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра. Тушение пожара осложняется удаленностью водоемов, подвозить воду пришлось с расстояния 1,5 километра. Для разведки в зоне действия пожара задействованы беспилотники. В 14:20 пожарные локализовали пожар на площади 680 кв. м, информации о пострадавших не поступало В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники и 29 человек личного состава.

Сысерть, Елена Владимирова

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