В Академическом набирают учеников в профильный класс для будущих IT-специалистов

В школе №16 Академического района Екатеринбурга открывается прием заявок в профильный класс по информатике. Набрать планируется 30 учеников.

В новый IT-класс ждут учащихся 5 классов, в конкурсном отборе могут принять все желающие. Школьники смогут освоить навыки программирования с использованием нового технического оборудования. Обучение в профильном классе по информатике отличается от стандартной учебной общеобразовательной программы. В учебном плане предусмотрено большее количество уроков информатики, включающих в себя обучение языкам программирования, а также алгоритмизации. Всех учеников профильного класса будут приглашать участвовать в олимпиадах по информатике и математике, помогать им подготовиться к участию.

Выстраивание взаимодействия между разными звеньями образовательной системы и работодателями – это часть идеи создания «Наукограда», которую продвигает главный девелопер и основатель Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»). IT-кластер важная часть этой концепции. Благотворительный фонд «СКБ Контур» оказывает финансовую, экспертную и методологическую поддержку школам. В рамках проекта учебные классы оборудуются новой техникой, а учителя информатики получают дополнительные выплаты.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «IT-сектор в нашей стране развивается с каждым годом всё активнее. Создание специализированных IT-классов – мера поддержки нашим фондом этого развития. В таком формате обучения учащиеся получают более глубокие знания по информатике. Мы рассчитываем, что в будущем им будет проще на базе освоенных навыков реализовать свой потенциал, и создаем для этого все условия».

Чтобы зачислить ребенка в профильный класс, нужно пройти открытый общегородской отбор. Конкурсный отбор будет проходить с помощью автоматической тестирующей системы. Задания были подобраны под каждую школу индивидуально, учитывая возраст и уровень знаний обучающихся. Объединяет конкурсные отборы то, что каждый включает в себя задачи на программирование. Демоверсии уже сейчас можно найти на сайте школы и попробовать свои силы. Информация о сроках завершения приема заявок на участие будет доступна в группе фонда Вконтакте.

Напомним, что это не единственный проект профильного образования в школах Академического района. Продолжается совместный проект АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) на базе 10 класса школы №19. Там в профильном классе пять преподавателей МГИМО ведут дополнительные уроки по математике и английскому по программе довузовской подготовки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»