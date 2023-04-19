С 6 по 9 мая закроют движение на перекрестке 8 Марта – Большакова

ЕМУП «Городской транспорт» запланировал ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут в сжатые сроки и в выходные дни. Движение трамваев, идущих по маршрутам № 1, 4, 14, 15, 25, 27 по улице 8 Марта, от остановки «Фрунзе» до остановки «Цирк», будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 6 мая до 05:00 9 мая 2023 года.

В эти же дни будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Объезд будет организован по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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