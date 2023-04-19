В экспозицию зоопарка вернулась семья улыбающихся земноводных (ФОТО)

В экспозицию Екатеринбургского зоопарка вернулась семья из шести аксолотлей – теперь у них обновленный аквариум на первом этаже павильона «Южный», сообщили в пресс-службе учреждения.

В зоопарке напоминают, что аксолотль (Ambystoma mexicanum) – уникальное земноводное. Всю свою жизнь он проводит на стадии личинки, при этом способен к размножению. Аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны тремя парами наружных жабр. Голова у аксолотля очень большая и широкая, несоразмерная с телом, рот тоже широкий, а глазки маленькие – создаётся впечатление, что он всё время улыбается.

В коллекции зоопарка аксолотли живут более 10 лет. При этом могут прожить до 20, так как обладают отличной способностью к регенерации. При повреждении аксолотль способен восстановить конечности, глаза, внутренние органы и даже участки мозга. Но они очень чувствительны к температуре и чистоте воды. В неволе они питаются в основном малинкой, мотылем, измельченными креветками и кальмарами. Наиболее комфортно им при температуре воды от 9 до 21 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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