«Жалко парня, он один и без туловища», – екатеринбуржцы об арт-объекте «Индустриальный младенец» на Верх-Исетском пруду (ФОТО, ВИДЕО)

Уже около недели на одном из пирсов Верх-Исетского пруда красуется металлическая голова младенца. Этот арт-объект называется «Индустриальный младенец».

Что думают горожане о голове младенца на ВИЗе

Сегодня съемочная группа «Нового Дня» решила узнать, что думают горожане o работe художников. Мнения разделились: одним нравится арт-объект, другие же считают, что ему здесь не место.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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