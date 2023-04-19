«Жалко парня, он один и без туловища», – екатеринбуржцы об арт-объекте «Индустриальный младенец» на Верх-Исетском пруду (ФОТО, ВИДЕО)

Уже около недели на одном из пирсов Верх-Исетского пруда красуется металлическая голова младенца. Этот арт-объект называется «Индустриальный младенец».
Что думают горожане о голове младенца на ВИЗе
Сегодня съемочная группа «Нового Дня» решила узнать, что думают горожане o работe художников. Мнения разделились: одним нравится арт-объект, другие же считают, что ему здесь не место.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube