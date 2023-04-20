Депутаты гордумы сдали кровь ко Дню донора

Медицинская фракция городской думы Екатеринбурга организовала акцию по сдаче крови. В этот раз (третий по счету) на Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек – народные избранники привели с собой помощников, друзей, родственников.

«Донорство для меня и моих коллег по медфракции стало доброй традицией. Мы в третий раз приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь и тем самым помочь жителям и солдатам, которые проходят лечение в Екатеринбурге. Это небольшой, но важный вклад, он позволит спасти чьи-то жизни», – рассказал председатель медфракции Алексей Вихарев.

Ежегодно в России 20 апреля отмечается Национальный день донора. Считается, что один доброволец может спасти сразу трех человек. По словам Натальи Попковой, заместителя главврача Областной станции переливания крови, главного внештатного трансфузиолога Свердловской области и УФО, особенно востребованы группы крови с отрицательным резусом, ее носителями являются 20% населения.

По отдельному запросу кровь направляется в военные госпитали для участников СВО.

Отметим, что городская служба крови ведет прием доноров по предварительной записи через портал «Госуслуги» или по телефону +7 (343) 212-90-44. Перед сдачей все потенциальные доноры проходят медицинский осмотр и допускаются только в том случае, если нет противопоказаний.

Екатеринбург, Елена Васильева

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