Путин включил Якушева и Куйвашева в совет по развитию местного самоуправления

В обновленный состав совета по развитию местного самоуправления при президенте России вошли сразу несколько уральцев.

В федеральную часть совета включен полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев, в региональную – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в муниципальную – мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

Напомним, председателем совета является президент России Владимир Путин. Его заместителем – председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Решение принято в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается ежегодно 21 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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