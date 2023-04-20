Путин включил Якушева и Куйвашева в совет по развитию местного самоуправления

В обновленный состав совета по развитию местного самоуправления при президенте России вошли сразу несколько уральцев.
В федеральную часть совета включен полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев, в региональную – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в муниципальную – мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.
Напомним, председателем совета является президент России Владимир Путин. Его заместителем – председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Решение принято в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается ежегодно 21 апреля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube