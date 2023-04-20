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Четверг, 20 апреля 2023, 09:34 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге начались дожди

В Екатеринбург пришли весенние дожди. Горожане отмечают, что после осадков стало легче дышать, синоптики обещают, что к вечеру сегодняшнего дня развеется смог.

Завтра в городе будет до 13 градусов тепла, облачно, но преимущественно без осадков, а в субботу днем пройдет кратковременный дождь, но тепло сохранится, до 14 градусов днем.

Между тем, в области сегодня гораздо холоднее. Например, в Дегтярске, который находится всего в 34 километрах от Екатеринбурга, идет снег.

Екатеринбург, Марина Иванова

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