Свердловскстат пересчитал цены в магазинах: почти все дешевеет

Свердловскстат, который еженедельно мониторит цены почти на полсотни товаров, заметил снижение стоимости более чем на половину из них. К 10 апреля гораздо дешевле стали помидоры – за неделю на 5,5%. Сосиски упали в цене на 4,4%. Подешевели рис, вермишель, мука, соль, сливочное масло, рыба – в пределах 2%. Снизилась цена на вареную колбасу, питьевое молоко, творог, яйца, чай, хлеб, морковь, огурцы, водку.

Ряд товаров продолжили дорожать. Например, капуста подросла сразу на 5% за неделю. На 2% подорожали яблоки, на 1% бананы. Выросла цена на лук, свеклу, сахар и на смесь для детского питания.

Екатеринбург, Марина Иванова

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