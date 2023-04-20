К вузовской программе «Za самбо» присоединилась студенты из 6 регионов (ФОТО)

В Свердловской области к федеральному партпроекту «Za самбо» присоединился Технический университет УГМК. Самообороной занимаются три десятка студентов из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесии и Алтайского края. Тренировки проходят во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме. Причем, как подчеркивают авторы проекта, на них ходят не только юноши, но и девушки.

«Мы сделали еще один шаг в рамках реализации одного из ключевых направлений партийных проектов «Za самбо» – «Самбо в ВУЗы». Открытие секции для студентов Технического университета УГМК – это совместная работа общественного совета «Za самбо» с руководством ВУЗа и федерацией самбо Свердловской области», – рассказал координатор проекта в Свердловской области Алексей Свалов.

Отметим, что форму для занятий студентам помог приобрести член общественного совета «Zа самбо» Александр Засыпкин, а площадку для секции предоставил директор СШ Единоборств Тимур Галлямов. «Благодаря проекту «Za самбо» мы получили возможность расширить сферу физического воспитания студентов, теперь они занимаются не только во Дворце спорта УГМК, но и во Дворце самбо и единоборств, в удобное время. Через месяц Технический университет УГМК войдет в Студенческую лигу самбо, это позволит нам расширить присутствие студентов на спортивных соревнованиях различного уровня», – поделился планами директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Тренером у ребят стал студент третьего курса ТУ УГМК Никита Осипов, спортсмен с девятилетним опытом, воспитанник дома спорта «Горняк» и СШОР «Лидер».

Технический университет УГМК стал четвертым вузом в Свердловской области, который присоединился к проекту. Вскоре к нему подключаться еще несколько университетов региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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