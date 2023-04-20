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Четверг, 20 апреля 2023, 13:27 мск

Новости Екатеринбург

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Пробки 7 баллов: Екатеринбург встал после снегопада

Из-за снега с дождем в Екатеринбурге днем скопились пробки – по данным «Яндекса», они достигают 7 баллов. По словам автомобилистов, одна из причин – сломавшиеся светофоры, что бывает часто в подобных погодных условиях. К примеру, не работает светофор на Объездной – Амундсена, что привело к сильным заторам. В центре также затруднено движение.

Добавим, в Екатеринбурге сегодня типично уральская погода: утром было тепло и солнечно, затем пошел дождь, который сменился снегопадом.

Екатеринбург, Марина Иванова

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