Стоит ли называть современных детей «пионерами»: за и против

Президент Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием новой общероссийской детской организации, которая сейчас носит имя «Движение первых». По мнению главы государства, стоит еще раз присмотреться к слову «пионер», так как оно, в отличие от слова «комсомолец», не несет идеологической окраски. «Новый День» поинтересовался мнением экспертов на этот счет.

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологии УрГПУ Андрей Коряковцев заявил, что согласен с президентом: «Этимология слова «пионер» действительно не имеет ничего общего с политикой. Изначально это было названием пехотинца во французских войсках. Позже «пионерами» стали называть следопытов на фронтире – границе между индейскими территориями и американскими колониями белых, первопроходцев. Вспомним название романа Фенимора Купера «Пионеры». Как бывший пионер, могу засвидетельствовать, что в идеологии советской пионерии политические/патриотические элементы переплетались вот с этой куперовской романтикой, и нам вожатые говорили: «пионер» – значит, первый, первый в чем? В поиске, в исследовании, в морально-нравственном примере младшим. Никакой политики в названии нет, президент прав. Его предложение сохранить историческое название молодёжной организации, думаю, связано с его концепцией, которую можно назвать «позитивным традиционализмом»: не забывать, воскрешать всё лучшее, что было как в досоветской, так и в советской России, сохраняя культурную преемственность. И это разумно. В самом деле: не уподобляться же россиянам западным «отменщикам культуры», приспосабливающим под свои представления произведения Агаты Кристи и других классиков мировой литературы

Политолог Михаил Коробельников, напротив, не согласен с тем, что слово «пионер» не несет в себе никакой идеологической нагрузки: «Пионерская организация изначально была идеологической. В СССР существовала выстроенная идеологическая система: «октябренок –будущий пионер» – «пионер – младший брат комсомола» – «комсомолец – будущий член партии». Ничего плохого про эту систему не скажу, я был и пионером, и комсомольцем. Но присваивать это название новой детской организации я бы не стал. Совершенно другие условия, совершенно другие времена, совершенно другие люди. Для старшего поколения слово несет определенную смысловую нагрузку, для нового – нет. Необходимо ли заниматься воспитанием подрастающего поколения? Безусловно. Вопрос – а кого именно мы воспитываем, что мы хотим получить? Сейчас, на мой взгляд, мы и видим попытку создать эту систему. Формы и методы еще формируются».

Напомним, «Движение первых» было создано в 2022 году. Оно объединило все молодежные организации и движения страны, в том числе, в него вошли «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников». На первом съезде участники определились с направлениями работы, планами и целями. Они исключительно позитивные: качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма по России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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