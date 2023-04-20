Дорожники на полтора месяца закроют улицы Степана Разина и Народной Воли

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 1 мая по 15 июня закроет движение транспорта по улице Степана Разина, от улицы Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение транспорта будет организовано по улице Народной Воли.

Кроме того, с 10 мая по 20 июня движение транспорта будет закрыто и по Народной Воли, от улицы Розы Люксембург до дома № 65 на улице Народной Воли. Движение транспорта будет организовано по улице Горького.

Перекрытия связаны с реконструкцией улиц Степана Разина и Народной Воли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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