Мусульмане Екатеринбурга отмечают Ураза-байрам

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам.

С самого раннего утра верующие прибывают к мечети Абу-Ханифа на улице Репина. Движение на улицах, прилегающих к ней, затруднено.

Напомним, ежегодно в Свердловской области Ураза-байрам отмечают десятки тысяч человек. Этим праздником завершается самый длинный и строгий пост Рамадан, в течение которого верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Сегодня пост заканчивается, верующие готовят блюда из мяса, сладости, приглашают гостей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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