В Екатеринбурге из-за смога и тумана задерживаются рейсы

В Екатеринбурге сегодня утром был сильный туман, из-за чего было задержано несколько рейсов. Судя по онлайн-табло, вовремя не улетели самолеты до Ташкента, Санкт-Петербурга, Сочи, Бишкека, Москвы, задерживается посадка бортов из Самары, Казани, Минвод и ряда других направлений. К моменту публикации новости в Кольцово идет взлет и посадка самолетов, но у входа в аэропорт скопились очереди. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что следят за соблюдением прав пассажиров.

Вместе с этим синоптики сообщают о смоге. Еще накануне жители юго-западной части города жаловались на сильный запах гари, к утру он слегка развеялся. В Уральском УГМС сообщили, что предупреждение о неблагоприятных условиях для развешивания примесей сохраняется до 20 часов 21 апреля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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