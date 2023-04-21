Фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге продлится пять месяцев

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 мая по 31 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. По словам организаторов, художники будут создавать оригинальные арт-объекты, которые станут подарком на 300-летие города.

Уже известно, что в фестивале примут участие художники из Берлина, Барселоны, Алматы, а также из многих городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Омска, Ростова-на-Дону, Красноярска, Хабаровска. Представлять Екатеринбург будут несколько авторов.

«Стенограффия» – это крупнейший фестиваль легального стрит-арта в России, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Его особенность в том, что места для работы художников согласовываются с властями. За 13 лет существования фестиваля было создано более 600 арт-объектов и окрашено более 45 тысяч квадратных метров городских поверхностей. Участие в проекте принимали 360 художников из 17 стран мира.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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