В этом году екатеринбуржцы чаще читают Гарри Поттера и «Ведьмака»

Эксперты изучили литературные пристрастия жителей Екатеринбурга. Оказалось, что любимыми литературными жанрами жителей Екатеринбурга по-прежнему остаются фэнтези и ужасы.

По итогам первого квартала 2023 года первые места по продажам на «Авито» занимают книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг и хоррор-романы Стивена Кинга. Спрос на серию Роулинг в Екатеринбурге стабильно растет – на 16% год к году.

Также в топе остается антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Кроме того, покупатели продолжают интересоваться бизнес-литературой. В частности, спросом пользуется книга по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки – по итогам прошедшего квартала продажи выросли на 40%.

Также не теряет популярности серия славянского фэнтези «Ведьмак» Анджея Сапковского: в 2023 году фанаты ждут третьего сезона одноименного сериала, и продажи книг продолжают расти – на 33% по сравнению с первым кварталом 2022.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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