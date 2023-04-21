Екатеринбурженка убила мужчину, который мешал им с подругой слушать музыку

В Екатеринбурге будут судить 26-летнюю жительницу Академического района, которую обвиняют в убийстве 37-летнего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, трагедия случилась в ночь на 17 апреля этого года в квартире на улице Суходольской. К обвиняемой и ее гражданскому мужу пришла в гости подруга женщины. Компания села за стол. В какой-то момент мужчина устал и лег спать, а подруги продолжили веселье в другой комнате. Хозяину квартиры стала мешать громкая музыка. Возникла ссора, в ходе которой он ударил гостью. Тогда фигурантка вступилась за подругу и поставила в конфликте точку с помощью кухонного ножа. Испугавшись, она сама вызвала скорую помощь, но было поздно.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что мужчина был убит ударом ножа в шею, он умер практически мгновенно. Обвиняемая арестована, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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