В 12 аэропортах России теперь можно попасть на самолет с помощью QR-кода

В 12 аэропортах России начал работать мобильный посадочный. Как говорится в телеграм-канале Департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО, теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона. Мобильный посадочный нужно сохранять в смартфоне до окончания регистрации.

Сервисом могут воспользоваться только пассажиры с ручной кладью. Пассажирам с багажом будет необходимо обратиться на стойку регистрации.

Список аэропортов, в которых действует сервис:

Кольцово (г. Екатеринбург)

Уфа (г. Уфа)

Домодедово (г. Москва)

Шереметьево (г. Москва)

Новый Уренгой (г. Новый Уренгой)

Надым (г. Надым)

Адлер (г. Сочи)

Пулково (г. Санкт-Петербург)

Рощино (г. Тюмень)

Толмачёво (г. Новосибирск)

Казань (г. Казань)

Омск (г. Омск)

Минеральные Воды (г. Минеральные Воды).

Екатеринбург, Елена Васильева

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