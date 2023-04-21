В 12 аэропортах России теперь можно попасть на самолет с помощью QR-кода

В 12 аэропортах России начал работать мобильный посадочный. Как говорится в телеграм-канале Департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО, теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона. Мобильный посадочный нужно сохранять в смартфоне до окончания регистрации.
Сервисом могут воспользоваться только пассажиры с ручной кладью. Пассажирам с багажом будет необходимо обратиться на стойку регистрации.
Список аэропортов, в которых действует сервис:
Кольцово (г. Екатеринбург)
Уфа (г. Уфа)
Домодедово (г. Москва)
Шереметьево (г. Москва)
Новый Уренгой (г. Новый Уренгой)
Надым (г. Надым)
Адлер (г. Сочи)
Пулково (г. Санкт-Петербург)
Рощино (г. Тюмень)
Толмачёво (г. Новосибирск)
Казань (г. Казань)
Омск (г. Омск)
Минеральные Воды (г. Минеральные Воды).
Екатеринбург, Елена Васильева
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